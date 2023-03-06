السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يزور المسجدَ النبوي



المدينة المنورة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية - اليوم- المسجد النبوي الشريف وأدَّى الصلاة فيه وتشرَّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبد العزيز الأيوبي وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

21:19ت م

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