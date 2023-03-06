السعودية اليوم / مصرع 15 شخصاً وفقدان العشرات في انزلاق تربة في إندونيسيا



جاكرتا 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واس

لقي 15 شخصاً مصرعهم وفُقِدَ 50 شخصاً؛ نتيجة هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى الجزر الإندونيسية.

وأوضح متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث -في تصريح له- أن الكارثة وقعت في جزر رياو، وأظهرت صور نشرتها الهيئة أن الوحول من انزلاق التربة غطت بالكامل منازل قريبة من هضبة في جزيرة سيراسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا.

وأشارت إلى أن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قُطِعَت؛ مما صعب الحصول على أحدث المعلومات، وأن هذه الجزيرة النائية ستكون صعبة بالنسبة لرجال الإنقاذ.

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21:07ت م

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