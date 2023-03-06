السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح 10 مهن جديدة للاستقدام لفئة العمالة المنزلية عبر منصة مساند



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية و تحقيق أعلى درجات الرقابة.

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي: عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق و سمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.

وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمته عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار،أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.

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20:19ت م

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