شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مجموعة الهلال في البطولة العربية للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو مجموعة الهلال في البطولة العربية للأندية 2023 بعد أن أقيمت القرعة اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى والتي كانت في الرياض.

مجموعة الهلال في البطولة العربية للأندية 2023

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية 2023 عن مواجهات نارية وقرعة قوية لفريق الهلال السعودي بقيادة المدير الفني الكبير رامون دياز.

وأسفرت قرعة البطولة العربية لكرة القدم عن وقوع فريق الهلال السعودي في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من الوداد المغربي والسد القطري والفائز من مباراة طلائع الجيش امام أهلي طرابلس مع الفائز من مباراة النهضة ضد شباب الخليل.

ومن المُقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والطائف والباحة.

نظام البطولة العربية لكرة القدم

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباريات الدور الأول من البطولة العربية لكرة القدم المكون من 24 نادي حيث يخوض كل فريق مواجهة وحيدة بنظام الذهاب والعودة، ليقوم 12 نادي بالتأهل إلى الدور الثاني على أن يتم تصفيتهم إلى 6 أندية فقط.

وتنضم الاندية الـ6 التي سوف تتأهل إلى الدور المقبل إلى دور المجموعات من البطولة العربية، التي تشارك فيها 10 أندية بشكل مباشر، ويتم تقسيم تلك الأندية الـ16 إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.