شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مجموعة إتحاد جدة في البطولة العربية للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة القدم لموسم 2022-2023، عن قرعة نارية للفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي في القرعة التي أقيمت اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى والتي كانت في الرياض بحضور ممثلى جميع الأندية المشاركة في البطولة.

مجموعة إتحاد جدة في البطولة العربية للأندية

وأسفرت قرعة البطولة العربية عن وجود نادي إتحاد جدة والترجي التونسي والشرطة العراقي والفائز من مباراة الهلال السوداني مع المنامة والصفاقسي مع قطر في المجموعة الآولى.

ومن المُقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والطائف والباحة.

نظام البطولة العربية لكرة القدم

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباريات الدور الأول من البطولة العربية لكرة القدم المكون من 24 نادي حيث يخوض كل فريق مواجهة وحيدة بنظام الذهاب والعودة، ليقوم 12 نادي بالتأهل إلى الدور الثاني على أن يتم تصفيتهم إلى 6 أندية فقط.

وتنضم الاندية الـ6 التي سوف تتأهل إلى الدور المقبل إلى دور المجموعات من البطولة العربية، التي تشارك فيها 10 أندية بشكل مباشر، ويتم تقسيم تلك الأندية الـ16 إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.