شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تويتر LIVE NOW بث مباشر مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي.. مشاهدة الهلال ضد الفتح تعليق عربي دون تقطيع كورة لايف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رابط تويتر LIVE NOW بث مباشر مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي.. مشاهدة الهلال ضد الفتح تعليق عربي دون تقطيع كورة لايف واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة من قبل محبي الكرة السعودية والعربية لمشاهدة مواجهة الهلال اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى.

بث مباشر مباراة الهلال والفتح

ويحتل فريق الهلال السعودي المركز الخامس برصيد 33 نقطة من لعب 16 مباراة فقط حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في ستة مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

بينما يحتل فريق الفتح المركز السادس برصيد 28 نقطة من لعب 18 مباراة حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في ثمانية مباريات.

وتنقل فعاليات مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصرى والوحيد لمبارياتبطولة دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير جعفر الصليح

ويلعب فريق الهلال في هذه المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، عبدالله الحمدان.

خط الهجوم: ميشايل دلجادو، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.