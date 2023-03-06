شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت تويتر | مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي| مباراة الهلال مباشر يوتيوب دون تقطيع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت تويتر | مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي| مباراة الهلال مباشر يوتيوب دون تقطيع واحدة من الموضوعات التي يبحث عنها محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان لمعرفة مشاهدة مواجهة الهلال والفتح والمقرر لها اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى.

بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت تويتر

تم تحديد موعد مباراة الهلال والفاتح في دوري روشان السعودي 2023 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، يوم الاثنين الموافق السادس من مارس من عام 2023، والتي شهدها الهلال. يسعى الفريق للفوز والحصول على 3 نقاط ليواصل صعوده إلى قمة هرم الجدول الدوري. وذلك لأنه يمتلك 33 نقطة ويحتل المركز الرابع في الجدول بعد فوزه بتسع مباريات وهزيمة واحدة فقط.

وتنقل فعاليات مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصرى والوحيد لمبارياتبطولة دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير جعفر الصليح

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

تردد القناة: ١٢٤١٨.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

القمر الصناعي: عرب سات.