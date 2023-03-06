بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح جودة عالية دون تقطيع تعليق عربي.. مشاهدة الهلال ضد الفتح LIVE NOW

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محمد الفلاح - تقام اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والفتح في إطار منافسات الجولة العشرين من منافسات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح

أعلن المدير الفني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الفتح في المباراة التي ستقام اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال الرسمي

وجاءت تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الفتح على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، عبدالله الحمدان.

خط الهجوم: ميشايل دلجادو، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز والانتصار على حساب فريق الفتح من أجل مواصلة الضغط على فريق النصر صاحب صدارة بطولة دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

وتنقل فعاليات مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصرى والوحيد لمبارياتبطولة دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير جعفر الصليح