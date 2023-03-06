أعمال التوسعة والصيانة تتسبب في اختناق جسر الملك فهد

وأوضحت المؤسسة أن أعمال المرحلة الأولى تكمتل خلال 3 أشهر، وتكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.
في غضون ذلك، اشتكى المسافرون من الازدحام مستغربين من قرار بدء أعمال الصيانة والتوسعة في وقت الإجازة، مطالبين بفتح المسارات وتأجيل أعمال الصيانة إلى وقت لاحق.
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