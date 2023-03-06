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أعمال التوسعة والصيانة تتسبب في اختناق جسر الملك فهد

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تسببت أعمال الصيانة في جسر الملك فهد، في ازدحام المركبات وتعطل حركة السير على الجسر لأكثر من 5 ساعات. وفي التفاصيل، بدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر، وذلك على عدة مراحل.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال المرحلة الأولى تكمتل خلال 3 أشهر، وتكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.

في غضون ذلك، اشتكى المسافرون من الازدحام مستغربين من قرار بدء أعمال الصيانة والتوسعة في وقت الإجازة، مطالبين بفتح المسارات وتأجيل أعمال الصيانة إلى وقت لاحق.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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