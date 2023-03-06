ولي العهد يرعى تكريم كبار المانحين لمنصة إحسان

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الأمير محمد بن سلمان ، يُكرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه ( إحسان) يوم غد الثلاثاء في العاصمة الرياض.

ويأتي الحفل سعيًا من منصة " إحسان" في تقدير إسهامات أهل الخير بالمملكة وذلك في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد من دعم للعمل الخيري، كما سيتم استعراض أثر هذه التبرعات الخيّرة التي وصل نفعها إلى أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة في أنحاء المملكة.

ومن المقرّر أن يتم خلال الحفل إطلاق خدمات نوعية لتسهيل وصول تبرعات كبار المحسنين إلى الفرص المستحقة، وتمكينهم من توزيع التبرعات على عدة فرص خيرية وفقاً لاختيارهم، كما ستتم الإشارة إلى التحسينات والتحديثات التي تم تطبيقها على المنصة بهدف تقديم تجربة التبرع الأسهل والأسرع للمستخدمين.

يُذكر أن منصة " إحسان " تحرص منذ انطلاقها على تفعيل المبادرات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية، وتجديد الخدمات والبرامج على امتداد العام، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة في المجالات الخيرية كافة (الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والسكنية، والغذائية، والإغاثية، وغيرها)؛ الأمر الذي أوصل إجمالي تبرعات المنصة إلى رقم استثنائي بلغ أكثر من 3 مليارات ريال.