السعودية اليوم / الفريق اليحيى يستقبل وفدًا من إدارة الأحوال المدنية بسلطنة عمان



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم، في مقر الوكالة بالرياض، وفدًا من إدارة الأحوال المدنية بسلطنة عمان ضمن الزيارات الميدانية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية بالدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والموضوعات والإجراءات المتعلقة بالأحوال المدنية والخدمات التي تقدمها، ومشاهدة عرض مرئي عن مراحل تطورها والتجهيزات التقنية والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

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19:45ت م

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