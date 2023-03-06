

القاهرة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، سفير جمهورية ناميبيا لدى القاهرة فيليو هانوشيك هيفينداكا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:13ت م

0165





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مصر يلتقي نظيره الناميبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.