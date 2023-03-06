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تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الفتح في دوري روشن السعودي

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محمد الفلاح - أعلن المدير الفني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الفتح في المباراة التي ستقام اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال الرسمي

وجاءت تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الفتح على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، عبدالله الحمدان.

خط الهجوم: ميشايل دلجادو، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز والانتصار على حساب فريق الفتح من أجل مواصلة الضغط على فريق النصر صاحب صدارة بطولة دوري روشن السعودي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

وتنقل فعاليات مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصرى والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير جعفر الصليح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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