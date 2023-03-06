شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يفسخ تعاقده مع نجم الفريق رسميًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فسخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تعاقده مع نجم الفريق بشكل رسمي اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى.

النصر يفسخ تعاقده مع نجم الفريق رسميًا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إجرت إدارة فريق النصر برئاسة مسلى آل معمر مخالصة مالية مع عبدالفتاح عسيرى ليرحل اللاعب بشكل رسمي عن العالمى.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن إدارة النصر قد قامت بفسخ التعاقد مع عبدالفتاح عسيري بقرار من المدير الفني رودي جارسيا الذي لا يرغب في تواجد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالفتاح عسيري أصبح قريب للغاية من الانضمام إلى صفوف فريق التعاون خلال الفترة المقبلة.

وكان عبدالفتاح عسيري قد انضم إلى صفوف فريق النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2020 قادمًا من صفوف فريق أهلى جدة.