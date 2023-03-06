السعودية اليوم / سماحة المفتي العام ونائبه يتسلّمان التقرير الختامي لفرع الإفتاء بحائل



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة , مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بمنطقة حائل عواد الشمري الذي سلّم لسماحته التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الافتاء بالمنطقة للعام المالي 2022م.

وأشاد سماحة المفتي بما يقدمه الفرع من برامج وجهود ومشاركات.

وخلال اللقاء استمع سماحته إلى شرح عن ما قام به الفرع خلال العام المنصرم من مبادرات وجهود ومشاركات واستقبال للمراجعين.

من جهة أخرى استقبل معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه , مدير فرع رئاسة الإفتاء بحائل عواد الشمري الذي سلّم لمعاليه التقرير الختامي للفرع.

وثمن معاليه الجهود التي بذلها مدير الفرع والعاملون فيه.

// انتهى //

18:03ت م

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