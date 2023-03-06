السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني



إسلام آباد 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بمقر السفارة في إسلام آباد، اليوم، معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

17:13ت م

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