السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يعرب عن تضامنه مع لاجئي الروهينغا المتضررين من الحريق في مخيمات كوكس بازار



جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن عميق تعاطفه وتضامنه مع لاجئي الروهينغا في بنغلاديش بعد حريق هائل نشب في بعض المخيمات في كوكس بازار وترك العديد من اللاجئين بلا مأوى.

ودعى الأمين العام المؤسسات المعنية والمجتمع الإنساني العالمي لإنقاذ ضحايا حريق الروهينغا وتقديم الدعم اللازم لهم، مكررا التزام المنظمة بالوقوف مع لاجئي الروهينغا وحشد كل عون لمساعدتهم على استعادة سلامتهم وكرامتهم.

وعبر طه عن تقديره لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لجهودها المستمرة لتحسين أوضاع اللاجئين الروهينغا.

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16:44ت م

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