السعودية اليوم / جامعة نايف العربية" و"هيئة تقويم التعليم والتدريب" توقعان مذكرة تفاهم لدعم الاعتماد المؤسسي بالجامعة



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

وقع معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي اليوم , مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال القياس والتقويم والاعتماد، تحقيقًا لرؤية وإستراتيجية الجامعة 2019- 2023م.

وأوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستاذ الدكتور طارق بن صالح الريس، أن توقيع المذكرة سيدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تهدف المذكرة إلى دعم خطوات الجامعة نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء في المجالات الأمنية والارتقاء بجودة أنظمتها الأكاديمية والإدارية وفق أفضل ممارسات التخطيط وضمان جودة التعليم، والبحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية بما يعزز سمعتها عربيًا ودوليًا؛ حيث تحظى شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية

وأكد أن المذكرة ستسهم كذلك في تطوير تعاون الجامعة مع الهيئة في مجال القياس والتقويم والاعتماد من خلال تبادل المعلومات والتقارير ذات الاهتمام المشترك وتبادل البحوث المشتركة والزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل وتعزيز قدرات العاملين بالجامعة في مجال القياس والتقويم والاعتماد.وأعرب نائب رئيس الجامعة عن تقديره للهيئة على تعاونها الذي يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من كافة مؤسسات دولة المقر، منوهًا في الوقت ذاته بالرعاية والمتابعة الدائمة التي تجدها الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، يؤازره في ذلك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.

// انتهى //

16:42ت م

0156



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسوقع معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي اليوم , مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال القياس والتقويم والاعتماد، تحقيقًا لرؤية وإستراتيجية الجامعة 2019- 2023م.وأوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستاذ الدكتور طارق بن صالح الريس، أن توقيع المذكرة سيدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تهدف المذكرة إلى دعم خطوات الجامعة نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء في المجالات الأمنية والارتقاء بجودة أنظمتها الأكاديمية والإدارية وفق أفضل ممارسات التخطيط وضمان جودة التعليم، والبحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية بما يعزز سمعتها عربيًا ودوليًا؛ حيث تحظى شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بالموثوقية والمصداقية وذات مرجعية دولية .وأكد أن المذكرة ستسهم كذلك في تطوير تعاون الجامعة مع الهيئة في مجال القياس والتقويم والاعتماد من خلال تبادل المعلومات والتقارير ذات الاهتمام المشترك وتبادل البحوث المشتركة والزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل وتعزيز قدرات العاملين بالجامعة في مجال القياس والتقويم والاعتماد.وأعرب نائب رئيس الجامعة عن تقديره للهيئة على تعاونها الذي يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من كافة مؤسسات دولة المقر، منوهًا في الوقت ذاته بالرعاية والمتابعة الدائمة التي تجدها الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، يؤازره في ذلك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.// انتهى //16:42ت م0156

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نايف العربية" و"هيئة تقويم التعليم والتدريب" توقعان مذكرة تفاهم لدعم الاعتماد المؤسسي بالجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.