شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم تأهيل الجهات: شهادة الماجستير في تخصصات: (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب، التصميم التعليمي).

– مدير قسم التثقيف الإلكتروني: شهادة الماجستير في تخصصات: (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب، التصميم التعليمي).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)