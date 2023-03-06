السعودية اليوم / الطوق يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

رفع معالي الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم الشكر لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على دعمه غير المحدود للجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة واستدامته وإبراز ما تتمتع به من تراث متنوع وثقافة تمتد جذورها في أعماق التاريخ الإنساني، إضافة إلى سعي سموه إلى تنشيط صناعة الثقافة وجعل هذا القطاع رافداً من روافد الاقتصاد الوطني لتحقيق الرؤية الطموحة 2030.

// انتهى //

16:41ت م

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الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسرفع معالي الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، سائلا الله تعالى أن يعينه ويوفقه لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .كما قدم الشكر لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على دعمه غير المحدود للجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة واستدامته وإبراز ما تتمتع به من تراث متنوع وثقافة تمتد جذورها في أعماق التاريخ الإنساني، إضافة إلى سعي سموه إلى تنشيط صناعة الثقافة وجعل هذا القطاع رافداً من روافد الاقتصاد الوطني لتحقيق الرؤية الطموحة 2030.// انتهى //16:41ت م0152

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