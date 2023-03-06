السعودية اليوم / مركز الإسناد والتصفية وصندوق التنمية الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر العدلي



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

وقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الزراعي؛ لإتاحة تبادل البيانات والمعلومات بهدف تسريع أعمال التصفية والبيع، إضافة إلى إسناد المهام بين الطرفين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العدلي الدولي بمدينة الرياض، حيث مثَّل المركز في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي حسين بن يحيى الحربي، ومن الصندوق نائب المدير العام للشؤون المالية سليمان بن عبدالوهاب الدويش.

وتضمنت المذكرة تأطيرًا للتكامل التقني والربط بين الطرفين؛ لتسهيل عملية التصفية والبيع فيما يتعلق بالأصول العقارية الزراعية التي يتم إسنادها إلى المركز، وكذلك بيع العقارات المرهونة لصالح الصندوق أو المحجوزة له؛ حيث تهدف تلك البنود إلى المساهمة في خفض مدة التصفية وبالتالي تحقيق أهداف المركز المتمثلة في سرعة استيفاء الحقوق وتعزيز رضا مستفيديه.

ويأتي دور مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات ومنها المنظومة العدلية؛ إذ يسعى المركز إلى تحقيق التعاون مع الجهات الحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.

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16:40ت م

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