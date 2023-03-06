السعودية اليوم / الشؤون الفلسطينية : استشهاد 36 فلسطينياً واعتقال 576 آخرين في يناير الماضي



عمّان 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

أدت أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر يناير الماضي إلى استشهاد 36 فلسطينياً، واعتقال 576 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبيّنت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن في تقرير لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية بلغ عددها 735 عملية اقتحام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، تركزت في محافظة نابلس بواقع 164 اقتحاماً، تليها جنين بـ136 اقتحاماً، ثم رام الله بـ97 اقتحاماً.

وأضافت، أن الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى خلال شهر يناير سجلت نحو 4408 اقتحامات ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية، ورجال شرطة وأعضاء كنيست ووزراء.

وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية أقامت عدداً من المشاريع الاستيطانية، التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان، وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن، خاصة في القدس .

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16:37ت م

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