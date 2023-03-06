السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين بمقر المجلس في الرياض جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وخلال الجلسة ناقش مجلس الشورى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التي تضمنت تقارير اللجان المتخصصة حيال عددٍ من مشروعات مذكرات التفاهم واتفاقياتٍ للتعاون، واتخذ تجاهها عدداً من القرارات.

وأصدر المجلس خلال الجلسة اليوم قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية

كما صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية للتعاون في المجال الثقافي، جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مشروع مذكرة التفاهم قدّمه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

وفي ذات الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال طاقة الهيدروجين النظيفة بعد عرض لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

// انتهى //

16:33ت م

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الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسعقد مجلس الشورى اليوم الاثنين بمقر المجلس في الرياض جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.وخلال الجلسة ناقش مجلس الشورى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التي تضمنت تقارير اللجان المتخصصة حيال عددٍ من مشروعات مذكرات التفاهم واتفاقياتٍ للتعاون، واتخذ تجاهها عدداً من القرارات.وأصدر المجلس خلال الجلسة اليوم قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في المجال القانوني، وذلك بعد أنْ قدّم رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوصياتها بشأن مشروع المذكرة.كما صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية للتعاون في المجال الثقافي، جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مشروع مذكرة التفاهم قدّمه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.وفي ذات الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال طاقة الهيدروجين النظيفة بعد عرض لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.// انتهى //16:33ت م0149

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