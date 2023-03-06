السعودية اليوم / 11 قتيلاً وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في إندونيسيا



جاكرتا 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

لقي 11 شخصاً مصرعهم وفقد 50 آخرون اليوم بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسية النائية .

وأفاد متحدث الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري في تصريح، أن الكارثة وقعت في جزر رياو، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل .

// انتهى //

16:31ت م

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