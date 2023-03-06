السعودية اليوم / برنامج التحول الوطني يعقد ملتقى (التحول الوطني.. واقعٌ نعيشه)



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

يعقد برنامج التحول الوطني , يوم الاثنين 13 مارس 2023م في العاصمة الرياض , ملتقى (التحول الوطني...واقعٌ نعيشه)، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أولى برامج تحقيق رؤية المملكة العربية

ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في سنواته الست من خلال منظومته ومبادراته، ويأتي بالتزامن مع إطلاق تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.

وقد حقق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غر الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسية، وهي: وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة المياه والزراعة، وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن أعمال ملتقى "التحول الوطني.. واقع نعيشه" جلستين حواريتين بمشاركة أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني: معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عمرو رجب، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وسيُختتم الملتقى بتكريم عدد من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، بناء على عدد من المحاور.

// انتهى //

16:20ت م

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الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسيعقد برنامج التحول الوطني , يوم الاثنين 13 مارس 2023م في العاصمة الرياض , ملتقى (التحول الوطني...واقعٌ نعيشه)، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أولى برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في سنواته الست من خلال منظومته ومبادراته، ويأتي بالتزامن مع إطلاق تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.وقد حقق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غر الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسية، وهي: وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة المياه والزراعة، وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية.وتتضمن أعمال ملتقى "التحول الوطني.. واقع نعيشه" جلستين حواريتين بمشاركة أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني: معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عمرو رجب، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وسيُختتم الملتقى بتكريم عدد من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، بناء على عدد من المحاور.// انتهى //16:20ت م0145

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