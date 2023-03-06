السعودية اليوم/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد بمقر الهيئة اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال القطاع العقاري، كما تم استعراض أعمال الهيئة في مجال التنظيم والتشريع للقطاع العقاري بالمملكة.

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16:18ت م

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