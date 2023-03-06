السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير شرطة منطقة مكة المكرمة



جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، يرافقه مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء صلاح الحربي، ومساعد مدير شرطة الطائف اللواء عبدالله الخنفري، بمناسبة ترقيتهما وتعيينهما.

وهنأ سمو الأمير بدر بن سلطان اللواء الحربي واللواء الخنفري بهذه المناسبة سائلا الله لهما التوفيق في مهام عملهما.

// انتهى //

16:03ت م

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