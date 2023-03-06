السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير صندوق الموارد البشرية بالمنطقة



جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، مدير صندوق الموارد البشرية "هدف" بالمنطقة، مساعد الحمراني.

واستمع سموه إلى نبذة عن أعمال وبرامج الصندوق الرامية لدعم التوظيف، والدورات التدريبية التأهيلية لسوق العمل، إضافة للمكاتب المتنقلة للصندوق في محافظات المنطقة والتي استفاد منها 5 آلاف شاب وشابة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على برامج ومبادرات "هدف " لدعم توطين الوظائف وتأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية لدى الباحثين عن العمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات.

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16:00ت م

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