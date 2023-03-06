شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجدد عقد نجم الفريق لمدة 3 مواسم قادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك لاستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يجدد عقد تاليسكا لمدة 3 مواسم

وكشفت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، قد وقعت مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم العالمي، على عقد جديد ليؤكد بقاءه داخل الفريق بالفترة القادمة.

وأكدت صحيفة aksam التركية، على أن تاليسكا، الذي ينتهي عقده مع نادي النصر حتى عام 2024، قد وقع عقدًا جديدًا بالفعل مع نادي النصر، لمدة 3 مواسم، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا.

وأوضحت التقارير على أن قرار التجديد مع تاليسكا، تسبب في توجيه صدمة كبرى لأندية الدوري التركي، بعد اهتمام ناديي بيشكتاش وجالاتا سراي، بالحصول على صفقة اللاعب البرازيلي.

ويتزعم أندرسون تاليسكا صدارة هدافي دوري روشن السعودي، بعد مرور 19 جولة، حيث أحرز 13 هدفًا مع النصر.

وكان النصر قد تعاقد رسميًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، في مايو 2021، لمدة 3 مواسم، قادمًا من فريق غوانغجو الصيني.