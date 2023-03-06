شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ثنائي اتحاد جدة من المشاركة ضد النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي النصر، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

سانتو يحسم موقف ثنائي الاتحاد من المشاركة ضد النصر

وكشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل مواجهة النصر في قمة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، على أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد حسم مشاركة الثنائي عبد الرحمن العبود، وحمدان الشمراني، من المشاركة ضد النصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العميد كانت قد منحت كافة الصلاحيات للتعامل مع اللاعبين منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وأوضحت أن سانتو أبلغ الشمراني بأنه سيكون ترتيبه الثالث في مركز الظهير الأيسر بعد أحمد بامسعود، وزكريا هوساوي، حيث سيدخل قائمة الفريق في الوقت الذي ستسمح الظروف بذلك، كذلك الأمر ينطبق على العبود.