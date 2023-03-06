السعودية اليوم / زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب جنوب باكستان



إسلام آباد 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الشطر الجنوبي من باكستان، دون أن ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية في بيان، أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات في إقليم السند، وتحديداً بالقرب من بحيرة "منجهر"، وشعر بالزلزال سكان الشطر الجنوبي من البلاد، مشيرة إلى أنه لم ترد على الفور أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

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15:37ت م

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