السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مشتركة مع مؤسسة محمد السبيعي "غروس"



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بالرياض اليوم مذكرة تعاون مشتركة مع مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، حيث وقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والمستشار ونائب الأمين العام بمؤسسة "غروس" الدكتور عبدالله بن محمد المطوع.

وتهدف المذكرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومؤسسة "غروس"، فيما يتعلق بدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية خارج المملكة، إضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما.

وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.

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15:35ت م

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