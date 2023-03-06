السعودية اليوم / المؤتمر العدلي الدولي يتناول مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

ناقش المؤتمر العدلي الدولي ضمن جلساته الحوارية مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي، بشاركة مدير منصة تراضي للمصالحة عن بعد التابعة لوزارة العدل المهندس يوسف الغامدي، ومدير مركز الوساطة الدولية في سنغافورة تشون وي مينق، والرئيس التنفيذي لمركز سنغافورة للوساطة الدولية جلوريا ليم، والباحث العلمي البرفيسور جانق يوتونق، وجيمس ماكبيرسون.

وأكد المهندس الغامدي خلال الجلسة أنّ التحول الرقمي في وزارة العدل وتسوية النزاعات من خلال التقنية الحديثة تعد تجربة ثرية استطاعت من خلالها الوزارة أن تواكب التطور الهائل والمتسارع في التكنلوجيا ومعها تمكنت من اختصار الوقت والمسافة، مؤكدًا أن الوزارة عملت على حصر التحديات في وقت سابق والأهداف والطموحات المستقبلية التي تمكنها من الوصول إلى التحول التقني إضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة.

وبين أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تقديم رؤية واضحة بمنظومة مستدامة وقدرات مؤهلة وخدمات ذات جودة عالية يدعمها وعي اجتماعي.

فيما أبدى المشاركون في الجلسة إعجابهم بالتطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية

وأكدوا أهمية المزج بين التقنية والحياة الطبيعية في المجال العدلي التي من شأنها أن تسرع عملية التقاضي، وأن الفترة التي عاشها العالم خلال جائحة

وشددوا على أهمية أن يستوعب العاملين في المجال العدلي ماوصلت إليه التقنية وكيف لهم أن يوظفوها داخل أعمالهم والتي من شأنها أن تسرع وتيرة الأعمال وتقرب المسافات، فضلًا عن أنها ستضمن الجودة العالية.

وبين المشاركون أن التكلنوجيا باتت جزءًا أساسياً من العملية العدلية، من خلال تقديمها للعديد من الخدمات للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد أننا حققنا تقدمًا كبيرًا مقارنة بما كان في السنوات السابقة .

// انتهى //

15:27ت م

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الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسناقش المؤتمر العدلي الدولي ضمن جلساته الحوارية مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي، بشاركة مدير منصة تراضي للمصالحة عن بعد التابعة لوزارة العدل المهندس يوسف الغامدي، ومدير مركز الوساطة الدولية في سنغافورة تشون وي مينق، والرئيس التنفيذي لمركز سنغافورة للوساطة الدولية جلوريا ليم، والباحث العلمي البرفيسور جانق يوتونق، وجيمس ماكبيرسون.وأكد المهندس الغامدي خلال الجلسة أنّ التحول الرقمي في وزارة العدل وتسوية النزاعات من خلال التقنية الحديثة تعد تجربة ثرية استطاعت من خلالها الوزارة أن تواكب التطور الهائل والمتسارع في التكنلوجيا ومعها تمكنت من اختصار الوقت والمسافة، مؤكدًا أن الوزارة عملت على حصر التحديات في وقت سابق والأهداف والطموحات المستقبلية التي تمكنها من الوصول إلى التحول التقني إضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة.وبين أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تقديم رؤية واضحة بمنظومة مستدامة وقدرات مؤهلة وخدمات ذات جودة عالية يدعمها وعي اجتماعي.فيما أبدى المشاركون في الجلسة إعجابهم بالتطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية خاصة في الجانب التقني والتقدم الواسع في مجالات متعددة، ومواكبتها للتوجه العالمي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة في مختلف المجالات.وأكدوا أهمية المزج بين التقنية والحياة الطبيعية في المجال العدلي التي من شأنها أن تسرع عملية التقاضي، وأن الفترة التي عاشها العالم خلال جائحة كورونا قدمت العديد من الدروس المستفادة التي يجب العمل على تطبيقها على أرض الوقع.وشددوا على أهمية أن يستوعب العاملين في المجال العدلي ماوصلت إليه التقنية وكيف لهم أن يوظفوها داخل أعمالهم والتي من شأنها أن تسرع وتيرة الأعمال وتقرب المسافات، فضلًا عن أنها ستضمن الجودة العالية.وبين المشاركون أن التكلنوجيا باتت جزءًا أساسياً من العملية العدلية، من خلال تقديمها للعديد من الخدمات للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد أننا حققنا تقدمًا كبيرًا مقارنة بما كان في السنوات السابقة .// انتهى //15:27ت م0129

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.