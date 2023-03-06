السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تستبدل القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني



مكة المكرمة في 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار) واستبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي، وقام بعملية التبديل (6) أشخاص من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكيناران خلال (20) يومًا بمعدل عشرة أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام علي الحجر الاسود والركن واليماني.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي أن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة و بأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما) وقال " يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في عملية التطريز للكينارات ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما" .

وبين أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.

// انتهى //

15:12ت م

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