السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي ينظم غدًا مؤتمراً دولياً للعناية الحرجة بحديثي الولادة



بريدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

ينظم تجمع القصيم الصحي ، ممثلاً بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة غداً مؤتمر القصيم الدولي للعناية الحرجة بحديثي الولادة ..

وأوضح التجمع أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام في فندق موفنبيك بمدينة بريدة بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المختصين في مجال العناية الحرجة بحديثي الولادة من مختلف دول العالم مثل الإمارات ومصر وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة ، إضافة إلى مشاركة عددٍ من الأطباء المحليين من جده والرياض والدمام والقصيم.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والعلوم الحديثة ، والإطلاع على إستراتيجيات حل المشاكل الأكثر شيوعياً وفي وحدة العناية الحرجة بحديثي الولادة، كما يسعى إلى تحسين وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للعناية بحديثي الولادة، وتعزيز التميز في الممارسات بعلم حديثي الولادة، وكذا التعرف والإلمام بالمستجدات الحديثة لتوفير رعاية صحية متكاملة لحديثي الولادة.

يذكر أن قسم العناية الحرجة بحديثي الولادة بالمستشفى شهد توسعاً ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية لترتفع من 40 إلى 80 سريراً ، وزيادة عدد أطباء العناية الحرجة إلى ٧ استشاريين بعد التوسعة، كما أسهمت التوسعة في انخفاض الإحالات الطبية لحديثي الولادة، وتم اعتماد مركز التدريب بالمستشفى من قبل الجمعية

// انتهى //

15:02ت م

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بريدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسينظم تجمع القصيم الصحي ، ممثلاً بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة غداً مؤتمر القصيم الدولي للعناية الحرجة بحديثي الولادة ..وأوضح التجمع أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام في فندق موفنبيك بمدينة بريدة بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المختصين في مجال العناية الحرجة بحديثي الولادة من مختلف دول العالم مثل الإمارات ومصر وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة ، إضافة إلى مشاركة عددٍ من الأطباء المحليين من جده والرياض والدمام والقصيم.ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والعلوم الحديثة ، والإطلاع على إستراتيجيات حل المشاكل الأكثر شيوعياً وفي وحدة العناية الحرجة بحديثي الولادة، كما يسعى إلى تحسين وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للعناية بحديثي الولادة، وتعزيز التميز في الممارسات بعلم حديثي الولادة، وكذا التعرف والإلمام بالمستجدات الحديثة لتوفير رعاية صحية متكاملة لحديثي الولادة.يذكر أن قسم العناية الحرجة بحديثي الولادة بالمستشفى شهد توسعاً ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية لترتفع من 40 إلى 80 سريراً ، وزيادة عدد أطباء العناية الحرجة إلى ٧ استشاريين بعد التوسعة، كما أسهمت التوسعة في انخفاض الإحالات الطبية لحديثي الولادة، وتم اعتماد مركز التدريب بالمستشفى من قبل الجمعية السعودية لحديثي الولادة NRP لمواكبه التطور الكبير الذي شهده.// انتهى //15:02ت م0121

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