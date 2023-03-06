السعودية اليوم / "المواجهة التشريعية الدولية والمحلية للجرائم السيبرانية" .. محاضرة في التحالف الإسلامي العسكري



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقر بالرياض اليوم ، محاضرة بعنوان "المواجهة التشريعية الدولية والمحلية للجرائم السيبرانية "، قدمها الخبير في التشريعات الدولية للجرائم المعلوماتية الدكتور محمد صالح الألفي ، بحضور أمين عام التحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

تطرق الدكتور الألفي الى جرائم الفضاء السيبراني " التشريعات و التهديدات و الحماية" ونموذج جرائم الارهاب والتطرف الالكتروني، كما تم التطرق في المحاضرة الى قانون تنظيم الفضاء المعلوماتي والمصالح المشمولة بالحماية القانونية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

مما يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار البرامج التوعوية والتي تقدم لممثلي الدول الأعضاء، ليكونوا على إطلاع بكل ما هو جديد في عالم الأمن السيبراني.

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15:00ت م

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