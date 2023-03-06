

بروكسل 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

تشارك القوات البحرية من تسع دول منتمية للحلف الأطلسي في التدريبات الحربية السنوية ضد الغواصات قبالة سواحل صقلية بإيطاليا.

وقال الناتو في بيان له في بروكسل إن مناورات ديناميك مانتا 23، التي تجري تحت قيادة البحرية لحلفاء الناتو، تمتد من 27 فبراير إلى 10 مارس، مشيراً إلى ان المشاركين في التمرين سفن وغواصات وطائرات من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتوفر حسب بيان الحلف الأطلسي الفرصة لحلفاء الناتو لمحاربة الغواصات من الجو والسطح وتحت الماء، حيث تعمل السفن السطحية أثناء التمرين، مع طائرات الدوريات البحرية والغواصات في محاكاة معارك الغواصات لتحديد مواقع التهديدات وتحييدها.

وأكد الحلف أن المجال البحري ذا أهمية إستراتيجية لحلف الناتو، والحلف مصمم على المساعدة في حماية الحلفاء من أي تهديدات محتملة.

// انتهى //

14:58ت م

0118





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مناورات أطلسية مضادة للغواصات في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.