السعودية اليوم / الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق ثالث برنامج لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

أعلنت الأكاديمية

وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم أن البرنامج أحد البرامج النوعية التي تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا, ويهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT، مشيراً إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 2 ذي القعدة 1444 هـ الموافق 22 مايو 2023 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 16 ذي القعدة 1444 هـ الموافق 5 يونيو 2023 في مدينة سرقسطة بأسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا -عن بعد- يوم الاثنين 19 ذي الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023.

واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

// انتهى //

14:56ت م

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الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن تقديم ثالث برنامج تنفيذي مخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم أن البرنامج أحد البرامج النوعية التي تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا, ويهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT، مشيراً إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 2 ذي القعدة 1444 هـ الموافق 22 مايو 2023 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 16 ذي القعدة 1444 هـ الموافق 5 يونيو 2023 في مدينة سرقسطة بأسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا -عن بعد- يوم الاثنين 19 ذي الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023.واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.// انتهى //14:56ت م0117

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