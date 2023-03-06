السعودية اليوم / أمانة حائل تشارك بمعرض أسبوع المرور الخليجي بعنوان (حياتك أمانة)



حائل 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

شاركت أمانة منطقة حائل، في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2023 تحت شعار (حياتك أمانة)، وذلك من خلال إقامة معرض توعوي دشنه أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بحضور مدير مرور منطقة حائل العميد سعود بن علي الرشيدي، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالأمانة.

وبين مساعد الأمين لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي أنه تم خلال المعرض تقديم شرح موجز عن أعمال السلامة المرورية المشتركة ومستهدفاتها وبرامج الأمانة في رفع كفاءة السلامة المرورية بشبكة الطرق، إضافة لاستعراض أبرز التقنيات الذكية المستخدمة في مجال السلامة المرورية والآليات والمعدات المستخدمة لحماية سالكي الطريق، وما تم التوصل له من معالجات "النقاط الحرجة" وفق المعايير المرورية, وما تم إنجازه من وضع خطوط في التقاطعات المركزية ولوحات إرشادية, ووضع نقاط تهدئة عند المدارس والجوامع والمواقع التي يكثر بها المشاة وذلك بوضع مناطق عبور مشاة ذكيه مزودة بإشارات ضوئية تمكن المشاة من العبور بسلامة.

وأبان أنه تم تركيب بلدورات مضيئة عند التقاطعات الرئيسية لتتلون وفق إضاءة الإشارة المرورية, كما تم زيارة الجانب التوعوي بالمعرض ، بحيث تم استعراض عدد من المواضيع في مجال السلامة المرورية التي يتم عرضها للزوار والتي منها منجزات أعمال السلامة المرورية ومستهدفاتها وبرامج الأمانة في رفع كفاءة السلامة المرورية بشبكة الطرق، مضيفاً أنه تم استعراض أبرز التقنيات الذكية المستخدمة في مجال السلامة المرورية والآليات والمعدات المستخدمة لحماية سالكي الطريق، إضافة لتشكيل طاقم من الأمانة لمهمة استطلاع رأي الزوار من مواطنين ومقيمين كونهم شركاء في التنمية.

// انتهى //

14:55ت م

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