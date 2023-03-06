السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب تشيلي



سانتياغو 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ساحل الشمال الأوسط في تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 49 كيلومتراً من إقليم كوكيمبو، وعلى عمق 35 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

12:59ت م

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