السعودية اليوم / 70 خدمة إلكترونية و9 تطبيقات ذكية للتعقيم والتطهير بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٧٠ خدمة إلكترونية، و 9 تطبيقات ذكية، وعدداً من الروبوتات، للتعقيم والتعطير وتقديم ماء زمزم بواقع نصف مليون لتر يومياً يتم توزيعها على الحافظات المنتشرة في جنبات وأروقة الحرمين الشريفين، والمشربيات، ونوافير الشرب، بشكل آمن ومعقم، وفق نظام مراقبة قائم على التأكد من نقاء الماء وتقديمه مبرداً سائغاً للشاربين.

كما تضمنت التطبيقات والخدمات التي تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم إجابة السائلين وخدمات المعتكفين حيث خصصت الرئاسة منظومة خدمات متكاملة للمعتكفين، حيث جهزت أماكن بدروم توسعة الملك فهد رحمه الله، مجهزة تجهيزاً كاملاً، بمختلف الخدمات المفصلة للمعتكفين، كدواليب للأمتعة مزودة بخدمات تقنية تسهم في تهيئة البيئة الخاشعة لهم، وكذلك وبالتعاون مع وزارة الصحة تم توفير ١٠٠ طبيب وطبيبة للمعتكفين، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وذلك عبر مواقع خاصة على مدار الساعة.

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12:53ت م

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