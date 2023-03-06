شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يستبعد نجم الهلال من مواجهة الفتح في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيلة الفريق الأساسية التي ستواجه الفتح مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من دوري روشن للمحترفين.

وأعاد دياز، الثلاثي المدافع الكوري جانج هيون، والجناح سالم الدوسري، والحارس عبدالله المعيوف، لتشكيلة الفريق الأساسية بعد غيابهم عن مواجهة الوحدة السابقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

واستبعد المدرب، القائد سلمان الفرج لإراحته بعد أن لعب مباراة الوحدة كاملة، وخوفًا عليه من الإجهاد أو تعرضه للإصابة تبعده عن الملاعب.

وسيبدأ المدرب بوجود محمد كنو، والمهاجم عبدالله الحمدان بشكل أساسي خلال اللقاء، بعد أن كانا على دكة البدلاء في مواجهة الوحدة الأخيرة.

وانضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو لقائمة المصابين الذين سيغيبون عن المباراة، وتضم القائمة المالي موسى ماريجا والمدافع متعب المفرج والمحور عبد الإله المالكي، والظهير الدولي ياسر الشهراني.

ومن المتوقع أن يبدأ دياز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانغ، سعود عبدالحميد

الوسط: كويلار، محمد كنو، كاريلو، ميشال

الهجوم: إيجالو، عبدالله الحمدان