شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يرفض المجازفة بمدافع النصر أمام الاتحاد قبل التقرير النهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طلب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من مدرب اللياقة بالفريق، تقريرًا متكاملًا عن الحالة البدنية لنجم الفريق، قبل مواجهة الاتحاد في قمة دوري روشن السعودي.

ويسعى جارسيا، للاطمئنان على الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق، قبل مواجهة الاتحاد الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، في الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين.

ومن المنتظر أن تحدد الحالة البدنية للاعب، إمكانية الدفع به أساسيًا أو وضعه على مقاعد البدلاء، خاصةً أنه يغيب عن الملاعب، منذ 13 يناير الماضي بسبب إصابته في مباراة الشباب، قبل أن تعاوده الآلام في التدريبات مؤخرًا، ما دفع الإدارة النصراوية لإرساله إلى الخارج من أجل إجراء فحوصات أثبتت سلامة اللاعب.

وخاض النصر تدريباته أمس الأحد، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود داخل مقر النادي، وقبل بداية التدريبات اجتمع المدرب باللاعبين وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها أمام الباطن، قبل أن يجري تدريبات لياقية وتكتيكية وختمها بمناورة على منتصف الملعب.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق.