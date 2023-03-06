شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي ضخم يهدد بقاء بنزيما في ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي للرحيل عن سانتياجو برنابيو، الصيف المقبل.

وقالت شبكة "ريليفو الإسبانية"، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يشعر بالقلق تجاه إمكانية تجديد عقد بنزيما، بعدما تلقى عرضا سعوديا ضخما.

وتابعت: "بيريز يعتقد أن العرض المالي الضخم الذي تلقاه بنزيما، قد يدفعه للتراجع عن تجديد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي بنهاية الموسم والرحيل، بعدما كان يرحب بشكل مبدئي".

وأضافت: "سبب تمسك الميرنجي بتجديد عقد بنزيما رغم تقدمه في العمر، هو أنه ما زال جزءًا مهما من خطة كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق".

وفتح انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى النصر السعودية، شهية العديد من اللاعبين العالميين للعب في البلد الخليجي.

ولا يعتبر بنزيما، الوحيد من ريال مدريد، المطلوب في الدوري السعودي، وإنما أيضا زميله الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي تعاقده كذلك بنهاية الموسم.