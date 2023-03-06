شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال أمام نظيره الفتح، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفتح، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز السادس، برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة الهلال أمام نظيره الفتح، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

وسيتم نقل مباراة الهلال أمام نظيره الفتح، في الدوري السعودي، عبر قناة SSC SPORT HD 1.