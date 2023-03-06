السعودية اليوم / المؤتمر العدلي الدولي يناقش في يومه الثاني توظيف الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين العدالة



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

أقيمت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي في يومه الثاني والأخير، جلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة"، شارك فيها‏ وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس، والباحثة المتخصصة في التقاطعات مابين التكنولوجيا والقانون في جامعة في أوكسفورد فرانشيسكا مازي، والباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية الدكتورة دنغ سونينغ.

وناقشت الجلسة أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء.

وأكد المشاركون أهمية توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مع التدخل البشري للتثبت من كل ما يتم إصدارة.

وأوضح المهندس السديس أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لاختصار الوقت، كما تقوم الوزارة بالعمل على مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفة بشكل جيد وبنية تحتية جيدة وإنشاء مشروع نمذجة القضايا عبر التقنية.

وبين أنه جرى إطلاق نظام لإسناد الحالات لجمع البيانات ومعرفة نوعية القضايا التي تشكل عبءً على المحاكم، كما يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على ذلك ليتم تنفيذ الأحكام بشكل مناسب وبدقة، مع تجنب الأخطاء التي قد تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويره.

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12:43ت م

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