السعودية اليوم / وكالة الأنباء السعودية شريك إعلامي لملتقى بيبان 23



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

تشارك وكالة الأنباء

وتستعرض "واس" لزوار الملتقى من رواد الأعمال المحليين والدوليين والمهتمين عبر جناحها، مجموعة من الصور لملوك المملكة خلال رعايتهم وافتتاحهم لمشروعات تنموية، وكذلك التطور في النهضة العمرانية كالمباني والطرق ووسائل النقل المختلفة، كما يتناول الجناح فنون وثقافة المجتمع السعودي، والنهضة الصناعية للشركات السعودية، والتطور في مجال التعليم والزراعة.

كما يقدم جناح "واس" عبر صور فتوغرافية نبذة حول ملتقى بيبان الذي أقيم في مختلف مناطق المملكة، وأبرز التطورات والاتفاقيات التي شهدها في رحلته التثقيفية ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة، وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي والدولي.

ويعرف الجناح المشارك في الملتقى النهج الإعلامي لــ "واس" ومنصاتها ومنتجاتها الإخبارية المتعددة، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها للمشتركين.

يذكر أن ملتقى بيبان 23 يشارك فيه أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال المحليين والعالميين، ويهدف إلى بناء شبكة ريادية محلية وعالمية لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والمُمكِّنِين، وتقديم الحوافز لهم، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، كما يسهم في توفير بيئة تنافسية تشجِّع الشباب الطموح على دخول عالم ريادة الأعمال، وتعزز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يحقق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

// انتهى //

12:37ت م

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الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستشارك وكالة الأنباء السعودية "واس" كشريك إعلامي في ملتقى بيبان 23، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فُرص تصنع الريادة"، خلال المدة من 9 -13 مارس 2023.وتستعرض "واس" لزوار الملتقى من رواد الأعمال المحليين والدوليين والمهتمين عبر جناحها، مجموعة من الصور لملوك المملكة خلال رعايتهم وافتتاحهم لمشروعات تنموية، وكذلك التطور في النهضة العمرانية كالمباني والطرق ووسائل النقل المختلفة، كما يتناول الجناح فنون وثقافة المجتمع السعودي، والنهضة الصناعية للشركات السعودية، والتطور في مجال التعليم والزراعة.كما يقدم جناح "واس" عبر صور فتوغرافية نبذة حول ملتقى بيبان الذي أقيم في مختلف مناطق المملكة، وأبرز التطورات والاتفاقيات التي شهدها في رحلته التثقيفية ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة، وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي والدولي.ويعرف الجناح المشارك في الملتقى النهج الإعلامي لــ "واس" ومنصاتها ومنتجاتها الإخبارية المتعددة، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها للمشتركين.يذكر أن ملتقى بيبان 23 يشارك فيه أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال المحليين والعالميين، ويهدف إلى بناء شبكة ريادية محلية وعالمية لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والمُمكِّنِين، وتقديم الحوافز لهم، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، كما يسهم في توفير بيئة تنافسية تشجِّع الشباب الطموح على دخول عالم ريادة الأعمال، وتعزز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يحقق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.// انتهى //12:37ت م0055

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