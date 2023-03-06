السعودية اليوم / أمانة منطقة الباحة تنظم غداً ورشة عمل تُعنى بكود البناء السعودي



الباحة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

تنظم أمانة منطقة الباحة غداً, ورشة عمل للتعريف بإجراءات تطبيق كود البناء السعودي وإجراءات التفتيش والتراخيص حسب كود البناء السعودي, وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً بمسرح الأمانة.

وأكدت الأمانة ان الورشة تتمحور حول كود البناء السعودي من ناحية إجراءات التطبيق, والتفتيش, والتراخيص الإنشائية, ومرحلة إصدار شهادة الأشغال.

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12:04ت م

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