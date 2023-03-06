السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 207 جولات تفتيشية بمركز وادي جازان



جيزان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية وادي جازان خلال شهر فبراير الماضي 207 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية والمحال المتعلقة بالصحة العامة ، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن يحيى معدي، أنه جرى خلال الجولات إغلاق 3 منشآت لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 44 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، وإشعار 47 محلاً ، وأصدرت 14 رخصة للأنشطة التجارية ، داعياً الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد 940 .

// انتهى //

11:59ت م

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