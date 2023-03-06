السعودية اليوم / المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يشارك في الأسبوع العالمي للتعليم المفتوح OE Week



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

يشارك المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الأسبوع العالمي للتعليم المفتوح (OE Week) الذي تنظمهOpen Education Global في الأسبوع الثاني بشهر مارس من كل عام والذي يوافق (6 - 10 مارس 2023)، وذلك بهدف تشجيع إثراء المحتوى التعليمي المفتوح، وتعزيز قيم المحتوى التشاركي، وإظهار التجارب الرائدة محلياً وعالمياً في الموارد التعليمية المفتوحة.

ويستعرض المركز الجهود الوطنية المبذولة في الاهتمام بالموارد التعليمية المفتوحة وإثرائها للإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، إذ تعد الموارد التعليمية المفتوحة مواد تعليمية يتم نشرها في النطاق العام أو صدرت باستخدام تراخيص الملكية الفكرية التي تسمح باستخدام الموارد وتعديلها ومشاركتها واستخدامها مجانًا.

وتعد منصة OERx إحدى ممكنات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، الذي يشرف عليه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك من خلال منح وإصدار التراخيص المفتوحة اللازمة التي تسمح للجهات والمستفيدين بنشر ومشاركة المحتوى التعليمي وإعادة استخدامه بشكل مجاني وفقاً لمعايير جودة المحتوى الرقمي، وذلك لتطوير وإثراء المحتوى التعليمي الرقمي المفتوح، وتعزيز دور الجهات في رفع جودة مخرجات التعليم المفتوح، وتوحيد الجهود في بناء ومشاركة المحتوى التعليمي المفتوح، وصولًا إلى توفير واستدامة وفرة الفرص التعليمية، حيث تتيح المنصة أكثر من 12 ألف موردٍ تعليمي متاح للجميع، تمت مشاركته من أكثر من 80 جهة وطنية حكومية وخاصة وغير ربحية.

وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بدء التعلم في مقرر (الموارد التعليمية المفتوحة المفاهيم والممارسات) ، الذي يهدف إلى دعم الموارد التعليمية المفتوحة وضمان تحقيق التوظيف السليم لها في عمليات التعليم والتعلم وذلك عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، كما ينظم المركز ندوة افتراضية بعنوان "المملكة ودورها في دعم التعليم المفتوح"، وذلك ضمن برنامج الأسبوع العالمي التعليم المفتوح (OE Week) إذ سيتم خلال الندوة التعريف بالموارد التعليمية المفتوحة، وأثر الموارد التعليمية المفتوحة في تعزيز النهضة الوطنية الشاملة.

// انتهى //

11:41ت م

0044





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يشارك في الأسبوع العالمي للتعليم المفتوح OE Week لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.